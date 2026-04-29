Soirée estivale Tribute santana Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale Tribute santana

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Un tribute vibrant en hommage à Santana, mêlant rock et rythmes latins dans une énergie envoûtante.

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening: Santana tribute

Driven by passionate musicians, the show revisits the greatest classics with intensity and authenticity. A total immersion in this world, between groove, emotion, and legendary solos.

L’événement Soirée estivale Tribute santana Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime