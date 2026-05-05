Soirée estivale Navy modern music Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale Navy modern music

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Orchestre de variétés internationales et françaises, mêlant avec énergie les styles Pop, Rock et Funk.

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening: Navy modern music

An orchestra performing international and French hits, energetically blending Pop, Rock, and Funk styles.



An eclectic repertoire that invites the audience on a true musical journey through generations, revisiting the greatest hits and most iconic songs of all time.

L’événement Soirée estivale Navy modern music Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime