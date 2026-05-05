Soirée estivale Sylk’stone Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale Sylk’stone Théâtre de la Mer Sainte-Maxime jeudi 27 août 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale Sylk’stone
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Imaginez la rencontre entre le velours de Detroit et le grain brut de Memphis.
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Summer evening: Sylk’stone
Imagine the meeting of Detroit velvet and Memphis raw energy.
Silk’n’Stone is the marriage of Motown’s “silk” and Stax’s “stone.” More than a tribute, it’s a vibrant fusion of soulful elegance and Rhythm and Blues energy.
L’événement Soirée estivale Sylk’stone Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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