Découverte des ruches du Fort, Les ruches du fort, Sucy-en-Brie
dimanche 20 septembre 2026 · Les ruches du fort · Sucy-en-Brie
Informations pratiques
Découverte des ruches du Fort Dimanche 20 septembre, 10h00 Les ruches du fort Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les apiculteurs de Sucy vous accueillent au Fort pour vous faire découvrir les ruches installées sur les hauteurs de l’édifice. Au programme : visites auprès des ruches, présentation du matériel et découverte de l’abeille et de l’apiculture grâce à des supports pédagogiques adaptés aux plus jeunes.
Les ruches du fort Fort de Sucy-en-Brie – Allée des Douves 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Les apiculteurs de Sucy vous accueillent au fort pour vous faire découvrir les ruches installées sur les hauteurs de l’édifice. Rer A Sucy en Brie
Découverte des ruches du Fort
Ville de Sucy-en-Brie
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