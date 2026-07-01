Découverte des ruches du Fort, Les ruches du fort, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Découverte des ruches du Fort Dimanche 20 septembre, 10h00 Les ruches du fort Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les apiculteurs de Sucy vous accueillent au Fort pour vous faire découvrir les ruches installées sur les hauteurs de l’édifice. Au programme : visites auprès des ruches, présentation du matériel et découverte de l’abeille et de l’apiculture grâce à des supports pédagogiques adaptés aux plus jeunes.

Les ruches du fort Fort de Sucy-en-Brie – Allée des Douves 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Les apiculteurs de Sucy vous accueillent au fort pour vous faire découvrir les ruches installées sur les hauteurs de l’édifice. Rer A Sucy en Brie

Découverte des ruches du Fort

Ville de Sucy-en-Brie