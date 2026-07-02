Découverte des stratégies adoptées par la faune et de la flore de la Réserve Ecologique des Barails pour passer le cap de l’hiver, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux
vendredi 30 octobre 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux
Informations pratiques
Découverte des stratégies adoptées par la faune et de la flore de la Réserve Ecologique des Barails pour passer le cap de l’hiver Vendredi 30 octobre, 09h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T09:00:00+01:00 – 2026-10-30T12:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T09:00:00+01:00 – 2026-10-30T12:00:00+01:00
Les espèces developpent des adaptations surprenantes pour survivre à l’hiver (hibernation, réserve de nourriture…)
Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687483299 »}]
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C. Barbier, Bordeaux métropole
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