Découverte des stratégies adoptées par la faune et de la flore de la Réserve Ecologique des Barails pour passer le cap de l’hiver, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux

vendredi 30 octobre 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux

Informations pratiques

Découverte des stratégies adoptées par la faune et de la flore de la Réserve Ecologique des Barails pour passer le cap de l’hiver Vendredi 30 octobre, 09h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T09:00:00+01:00 – 2026-10-30T12:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T09:00:00+01:00 – 2026-10-30T12:00:00+01:00

Les espèces developpent des adaptations surprenantes pour survivre à l’hiver (hibernation, réserve de nourriture…)

Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687483299 »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. visite nature

C. Barbier, Bordeaux métropole