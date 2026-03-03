Découverte des tresors de l’estran à marée basse Pointe du Conguel Quiberon

Découverte des tresors de l’estran à marée basse

Pointe du Conguel Boulevard du Conguel Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-22 2026-05-15 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-28 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-27

Devenez explorateur de l’estran le temps d’une sortie à marée basse et découvrez la vie secrète et cachée de l’océan crabes, pagures, crevettes,anémones étoiles de mer,algues…1001 anecdotes et un monde marin à connaitre pour mieux le protéger ! RDV Pointe du Conguel à QUIBERON .

Pointe du Conguel Boulevard du Conguel Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 42 31

