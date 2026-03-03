Découverte des tresors de l’estran à marée basse Pointe du Conguel Quiberon
Découverte des tresors de l’estran à marée basse Pointe du Conguel Quiberon jeudi 16 avril 2026.
Découverte des tresors de l’estran à marée basse
Pointe du Conguel Boulevard du Conguel Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-07-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-22 2026-05-15 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-28 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-27
Devenez explorateur de l’estran le temps d’une sortie à marée basse et découvrez la vie secrète et cachée de l’océan crabes, pagures, crevettes,anémones étoiles de mer,algues…1001 anecdotes et un monde marin à connaitre pour mieux le protéger ! RDV Pointe du Conguel à QUIBERON .
Pointe du Conguel Boulevard du Conguel Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 42 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte des tresors de l’estran à marée basse Quiberon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon