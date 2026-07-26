Découverte des vautours D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Découverte des vautours

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Un ornithologue passionné vous accompagne lors de cette balade commentée à Iraty, en Soule.

Partez en balade à la découverte des quatre espèces de vautours observables à Iraty. Ces géants des airs, véritables nettoyeurs de la nature, jouent un rôle essentiel dans le maintien des équilibres naturels. Au fil de la sortie, observez-les évoluer en pleine nature et apprenez à mieux comprendre leur comportement, leur mode de vie et leur importance écologique. Une immersion fascinante au cœur du monde sauvage, entre observation et sensibilisation. Rendez-vous au pôle ornithologique. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et une paire de jumelles. À partir de 8 ans. Sur inscription. .

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Découverte des vautours

L’événement Découverte des vautours Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque