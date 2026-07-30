Découverte des vélos à assistance électrique Vélibleu Agence Vélibleu Châtellerault
vendredi 18 septembre 2026 · Agence Vélibleu · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Découverte des vélos à assistance électrique Vélibleu
Agence Vélibleu 2 Boulevard Sadi Carnot Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-21
Que vous soyez novice ou cycliste confirmé, essayez nos vélos à assistance électrique et découvrez une nouvelle façon de vous déplacer, plus écologique et tout aussi passionnante. .
Agence Vélibleu 2 Boulevard Sadi Carnot Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 03 82
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English : Découverte des vélos à assistance électrique Vélibleu
L’événement Découverte des vélos à assistance électrique Vélibleu Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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