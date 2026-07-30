UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtellerault

Découverte des vélos à assistance électrique Vélibleu Agence Vélibleu Châtellerault

vendredi 18 septembre 2026 · Agence Vélibleu · Châtellerault

Découverte des vélos à assistance électrique Vélibleu Agence Vélibleu Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Agence Vélibleu
Adresse
2 Boulevard Sadi Carnot
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Découverte des vélos à assistance électrique Vélibleu

Agence Vélibleu 2 Boulevard Sadi Carnot Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-21

Que vous soyez novice ou cycliste confirmé, essayez nos vélos à assistance électrique et découvrez une nouvelle façon de vous déplacer, plus écologique et tout aussi passionnante.   .

Agence Vélibleu 2 Boulevard Sadi Carnot Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 03 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des vélos à assistance électrique Vélibleu

L’événement Découverte des vélos à assistance électrique Vélibleu Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)