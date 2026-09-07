Découverte des vitraux de l’Église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Haguenau

Informations pratiques

Découverte des vitraux de l’Église Saint-Joseph Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Joseph Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte des vitraux de Tristan Ruhlmann et de sa technique de dalles de verre polychromes représentant les métiers actuels avec leurs saints patrons.

Église Saint-Joseph 3 rue de l’église Saint-Joseph, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est http://www.ville-haguenau.fr L’association de construction, sous la houlette de l’Abbé Hansmaennel, alors curé de Saint-Nicolas, a fait appel aux architectes Joseph Streicher et Alfred Guillier pour mener à bien cette œuvre, dont la première pierre fut posée en 1965 par Monseigneur Léon Neppel, vicaire général du diocèse. Cette pierre est située à droite de l’orgue. L’église fut ouverte au culte à l’automne 1967, avec la nomination du premier curé, l’abbé Aloyse Schuké.

Découverte des vitraux de Tristan Ruhlmann et de sa technique de dalles de verre polychromes représentant les métiers actuels avec leurs saints patrons.

©Ville de Haguenau