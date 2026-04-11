Découverte Diapason avec Vibre à Soi à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Découverte Diapason avec Vibre à Soi à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Offrez-vous un moment de relaxation profonde et laissez-vous porter par les vibrations sonores dans le cadre apaisant de la guinguette.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous axé sur la détente et le bien-être, la guinguette s’associe à Vibre à Soi pour vous proposer des sessions de découverte des diapasons thérapeutiques. Étalés sur trois mercredis de juillet, ces ateliers vous invitent à ressentir les bienfaits des fréquences sonores et des vibrations sur le corps, offrant une parenthèse relaxante idéale en fin de journée au cœur de la nature.

Pour prolonger ces fins de journées de manière conviviale et gourmande, l’offre de restauration s’adapte à partir de 19h

– Les mercredis 15 et 29 juillet Le foodtruck Pizza di Piero s’installe sur la base nautique pour vous régaler avec ses pizzas artisanales.

– Le mercredi 22 juillet, la guinguette vous accueille avec sa carte habituelle de boissons locales et de planches apéritives, idéale pour prolonger ce moment de sérénité au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Treat yourself to a moment of deep relaxation and let yourself be carried away by the sound vibrations in the soothing setting of the guinguette.

L’événement Découverte Diapason avec Vibre à Soi à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges