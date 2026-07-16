Découverte du Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne, Campus Arts et Métiers / École nationale supérieure d’Arts et Métiers, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Découverte du Campus Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Campus Arts et Métiers / École nationale supérieure d’Arts et Métiers Marne

Réservation uniquement via le formulaire, fermeture des inscriptions le vendredi 18/09 à 11h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découverte du campus Arts & Métiers de Châlons-en-Champagne, de ses 220 ans d’histoire lors de visites guidées animées par René Doucet, ancien directeur du campus.

Campus Arts et Métiers / École nationale supérieure d’Arts et Métiers Rue Saint-Dominique, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 26 89 http://www.ensam.eu/CampusChalons https://www.facebook.com/AMParisTech;https://twitter.com/AM_ParisTech [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/g5vxS2q5jr »}, {« type »: « email », « value »: « communication.chalons@ensam.eu »}] Installée à Châlons depuis 1806 par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, cette école est la première des Arts et Métiers. Elle forme aujourd’hui des ingénieurs généralistes en génie mécanique, industriel et énergétique, propose des formations post-bac (bachelor) et possède une école doctorale. L’établissement allie ainsi la modernité de ses enseignements et de ses équipements à un patrimoine architectural bicentenaire.

Découverte du campus Arts & Métiers de Châlons-en-Champagne, de ses 220 ans d’histoire lors de visites guidées animées par René Doucet, ancien directeur du campus.

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