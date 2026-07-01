Découverte du Cercle de Tir de Sucy : démonstration de tir aux armes anciennes, Stand de tir du Fort de Sucy, Sucy-en-Brie

Informations pratiques

Découverte du Cercle de Tir de Sucy : démonstration de tir aux armes anciennes 19 et 20 septembre Stand de tir du Fort de Sucy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Cercle de tir vous propose, en exclusivité pour les Journées européennes du patrimoine, des démonstrations de tir avec des armes anciennes à poudre noire.

Stand de tir du Fort de Sucy Fort de Sucy, allée Séré-de-Rivières 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 82 50 27 http://cts.sucy.free.fr Dans les fossés du Fort de Sucy, ancien fort militaire servant à la protection de Paris, le Cercle de Tir est parfaitement intégré au cadre historique et militaire du site. RER A Sucy en Brie

Démonstration de tir aux armes anciennes

Ville de Sucy en Brie