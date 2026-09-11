Découverte du Chantier Borg, Chantier Borg, Marseille

Informations pratiques

Découverte du Chantier Borg 19 et 20 septembre Chantier Borg Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du Chantier Borg, dernier chantier naval Bois à Marseille, spécialisé dans la construction et réparation de bateaux en bois.

Chantier Borg 25, anse du Pharo, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.chantiernavalborg.com/ https://www.instagram.com/chantiernavalborg/ Chantier naval bois depuis 1956 Accès par l’anse du Pharo, pas de stationnement possible.

Visite commentée du Chantier Borg, dernier chantier naval Bois à Marseille, spécialisé dans la construction et réparation de bateaux en bois.

©Chantier Borg