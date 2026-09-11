UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille

Découverte du Chantier Borg, Chantier Borg, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Chantier Borg · Marseille

Découverte du Chantier Borg, Chantier Borg, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chantier Borg
Adresse
25, anse du Pharo, 13007 Marseille
Ville
13007 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Découverte du Chantier Borg 19 et 20 septembre Chantier Borg Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du Chantier Borg, dernier chantier naval Bois à Marseille, spécialisé dans la construction et réparation de bateaux en bois.

Chantier Borg 25, anse du Pharo, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.chantiernavalborg.com/ https://www.instagram.com/chantiernavalborg/ Chantier naval bois depuis 1956 Accès par l’anse du Pharo, pas de stationnement possible.
Visite commentée du Chantier Borg, dernier chantier naval Bois à Marseille, spécialisé dans la construction et réparation de bateaux en bois.

©Chantier Borg

À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)