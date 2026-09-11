Découverte du Chantier Borg, Chantier Borg, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Chantier Borg · Marseille
Informations pratiques
Découverte du Chantier Borg 19 et 20 septembre Chantier Borg Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée du Chantier Borg, dernier chantier naval Bois à Marseille, spécialisé dans la construction et réparation de bateaux en bois.
Chantier Borg 25, anse du Pharo, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.chantiernavalborg.com/ https://www.instagram.com/chantiernavalborg/ Chantier naval bois depuis 1956 Accès par l’anse du Pharo, pas de stationnement possible.
Visite commentée du Chantier Borg, dernier chantier naval Bois à Marseille, spécialisé dans la construction et réparation de bateaux en bois.
©Chantier Borg
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 11 septembre 2026
- Histoires vraies des 111 quartiers, Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan, Marseille 11 septembre 2026
- Festival On Marche – édition marseillaise, Theatre Joliette, Marseille 11 septembre 2026
- Annulé : Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026
- café lecture le Liban, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026