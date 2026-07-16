Découverte du château de la Cosse avec « Wooly », un livret-jeu pour les moins de 10 ans, Château de La Cosse, Veyrac

Informations pratiques

Découverte du château de la Cosse avec « Wooly », un livret-jeu pour les moins de 10 ans 19 et 20 septembre Château de La Cosse Haute-Vienne

Gratuit. Destiné au moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Livret-jeu à destination des enfants de moins de 10 ans.

https://openagenda.com/jep-2026-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-5025643?cl=fr

Château de La Cosse La Cosse, 87520 Veyrac Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 14 06 [{« link »: « https://openagenda.com/jep-2026-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-5025643?cl=fr »}] Le château est construit en 1753 par l’architecte Joseph Brousseau. En 1857 le parc paysager agricole est créé par le Comte de Choulot. Les façades et la toiture sont classées en 1977 au titre des Monuments historiques. Les escaliers et la rampe en fer forgé, le salon et la salle à manger ainsi que les façades et toitures des communs sont classés à l’Inventaire des Monuments historiques. RN141 – D80 Parking.

Livret-jeu à destination des enfants de moins de 10 ans