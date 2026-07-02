Visite guidée du château de la Cosse, Château de La Cosse, Veyrac

Informations pratiques

Visite guidée du château de la Cosse 19 et 20 septembre Château de La Cosse Haute-Vienne

Tarifs : 5€ adultes, 2€ enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du château de la Cosse

Découvrez le château de la Cosse à travers une visite guidée consacrée à son histoire et à sa reconstruction.

Des photographies avant/après permettront de mesurer l’ampleur des travaux menés et de mieux comprendre les étapes de cette renaissance patrimoniale.

Visite payante. Dernier départ à 17h30.

Château de La Cosse La Cosse, 87520 Veyrac Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 14 06 Le château est construit en 1753 par l’architecte Joseph Brousseau. En 1857 le parc paysager agricole est créé par le Comte de Choulot. Les façades et la toiture sont classées en 1977 au titre des Monuments historiques. Les escaliers et la rampe en fer forgé, le salon et la salle à manger ainsi que les façades et toitures des communs sont classés à l’Inventaire des Monuments historiques. RN141 – D80 Parking.

Visite guidée et payante pour la reconstruction du Chateau, photos avant / après. Dernière visite à 17h30

©jean du Chatenet