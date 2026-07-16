Informations pratiques

Veyrac

Journées Européennes du Patrimoine 2026 Château de La Cosse

La Cosse Veyrac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de La Cosse ouvre exceptionnellement ses portes au public. Les visiteurs pourront découvrir ce château du XVIIIᵉ siècle, construit par l’architecte Joseph Brousseau, ainsi que son parc paysager imaginé au XIXᵉ siècle par le comte de Choulot. Des visites guidées permettront d’accéder aux salons et au hall d’entrée, habituellement fermés au public, tandis que le parc, la chapelle et les dépendances seront accessibles en visite libre. Une occasion de découvrir un ensemble architectural et paysager classé au titre des Monuments historiques. .

La Cosse Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 14 06

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Château de La Cosse

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Château de La Cosse Veyrac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole