Découverte du Frac Sud – Cité de l’art contemporain, Cité de l’art contemporain, Marseille

Informations pratiques

Découverte du Frac Sud – Cité de l’art contemporain 19 et 20 septembre Cité de l’art contemporain Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le bâtiment singulier du Frac Sud conçu par l’architecte Kengo Kuma, et découvrez les deux expositions de la saison 2026.

Cité de l’art contemporain 20 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491912755 https://fracsud.org Constituée de près de 1200 œuvres de 481 artistes internationaux, la collection du Frac reflète la diversité des expressions contemporaines et sa démarche prospective en matière d’acquisitions. Peintures, dessins, sculptures, installations, photographies, vidéos… forment ainsi des ensembles forts et représentatifs des grandes tendances artistiques des quarante dernières années. Depuis 2006, le Frac oriente une partie de ses acquisitions et de ses projets en direction de la création artistique du bassin méditerranéen. Au printemps 2013, le Frac s’est installé dans un nouveau bâtiment conçu par l’architecte Kengo Kuma et situé dans le quartier populaire de la Joliette à Marseille. Le nouveau projet artistique et culturel 2015–2017, « La Fabrique du récit », s’inscrit dans le respect des missions fondamentales des Frac et dans la continuité des actions entreprises au cours des trois années précédentes, dont l’année Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture. Son enjeu reste le même : attirer et fidéliser un plus large public au Frac, irriguer de manière équilibrée le territoire régional, aller à la rencontre des publics éloignés, assumer un rôle innovant en matière de pédagogie et de sensibilisation à l’art contemporain, en s’appuyant sur un réseau de partenaires diversifié. Métro : ligne 2, arrêt Joliette Tramway : lignes 2 et 3, arrêt Joliette Bus : lignes 35, 55 et 82, arrêt Joliette ; ligne 49, arrêt Frac Accès : autoroute A55. Parkings : Espercieux et Arvieux – Les Terrasses du port

Découvrez le bâtiment singulier du Frac Sud conçu par l’architecte Kengo Kuma, et découvrez les deux expositions de la saison 2026.

©JC Lett – Agence KumaAssociates- Agence Toury Vallet