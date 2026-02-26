Découverte du Jardin botanique Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy
Découverte du Jardin botanique Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy jeudi 6 août 2026.
Mazet-Saint-Voy
Découverte du Jardin botanique
Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Visite guidée du jardin botanique Christian Grosclaude avec Dany Perrier, botaniste. Fleurs, plantes à l’étage montagnard.
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Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
Guided tour of the Christian Grosclaude botanical garden with botanist Dany Perrier. Flowers and plants of the mountain region.
L’événement Découverte du Jardin botanique Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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