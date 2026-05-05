Découverte du Jardin des Apiculteurs, Jardin de l’apiculteur, Arronville
Découverte du Jardin des Apiculteurs, Jardin de l’apiculteur, Arronville samedi 6 juin 2026.
Découverte du Jardin des Apiculteurs Samedi 6 juin, 10h00 Jardin de l’apiculteur Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Tout le weekend, Eric et son ami Xavier, apiculteurs, vous inviteront à découvrir le monde des butineuses et la passion qui les portent. Protéger, respecter et sublimer sont les maîtres mots de ce jardin.
Jardin de l’apiculteur 2 cour des coquelicots 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France 06 11 38 08 40
Visite libre
© Eric LEVENS
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