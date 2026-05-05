Visite du jardin des défunts et des Saints, Paroisse du Sausseron, Arronville

Visite du jardin des défunts et des Saints 6 et 7 juin Paroisse du Sausseron Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les paroissiens vous proposeront de profiter d’ un regard vers l’ horizon, vers la terre, vers le ciel. Vous vous ressourcerez en regardant ce superbe panorama, en découvrant les pierres, les peintures et les statues qui occupent notre église.

Accès libre à l’église St Pierre St Paul de 10h à 18h le samedi et de 10h30 à 18h le dimanche.

Paroisse du Sausseron Rue de la mairie 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France 06 03 55 06 72

Visite libre du jardin des défunts et des Saints

© Paroisse du Sausseron