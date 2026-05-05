Visite du jardin des défunts et des Saints, Paroisse du Sausseron, Arronville
Visite du jardin des défunts et des Saints, Paroisse du Sausseron, Arronville samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin des défunts et des Saints 6 et 7 juin Paroisse du Sausseron Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Les paroissiens vous proposeront de profiter d’ un regard vers l’ horizon, vers la terre, vers le ciel. Vous vous ressourcerez en regardant ce superbe panorama, en découvrant les pierres, les peintures et les statues qui occupent notre église.
Accès libre à l’église St Pierre St Paul de 10h à 18h le samedi et de 10h30 à 18h le dimanche.
Paroisse du Sausseron Rue de la mairie 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France 06 03 55 06 72
Visite libre du jardin des défunts et des Saints
© Paroisse du Sausseron
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