Jardin de la sérénité, Jardin de la sérénité, Arronville

Jardin de la sérénité 6 et 7 juin Jardin de la sérénité Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Expositions de photographies :

Bruno a longtemps habité le village et il a largement contribué à mettre en lumiére le beau de notre région. Il nous fait l’honneur de nous présenter une nouvelle facette de son travail et nous fait découvrir les visages de sa nouvelle région de cœur.

Rendu de prises de vue des ateliers photo de 2025 encadré par Justine MONTMARCHE, photographe professionnelle à Auvers sur Oise.

Jardin de la sérénité 6 cour des Lilas 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France 06 81 87 96 55

Exposition de photographies

© Michel et Michelle BELLINI