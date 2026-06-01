Visite du Jardin de la mode, Jardin de No Mad Gîte, Arronville

Visite du Jardin de la mode 6 et 7 juin Jardin de No Mad Gîte Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour l’occasion, le peintre Andre DOUCHET nous fait l’honneur d’exposer quelques unes de ces œuvres inspirées par les fleurs sur le thème Figuratif durant tout le week end, sous notre superbe préau. En plus d’être une chance de l’avoir parmi nous, c’est un énorme coup de cœur que nous avons eu en franchissant les portes de son atelier.

Jardin de No Mad Gîte 26 rue de Margicourt 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France 0 65 18 21 481 https://www.facebook.com/people/No-Mad-g%C3%AEte/100075457772948/?paipv=0&eav=AfZa5wiv3xMyYuE14g-Ah_mDqYm2ZdwC68o1BQ1Eiu6JpZU7xcPU5rIHRIc7SjrsS_8&_rdr Le jardin de No Mad gîte est un petit lieu caché bordé par les rives du Sausseron. Places de parking disponibles dans la rue de Margicourt.

Visite libre avec expositions de peinture et d’artisanat

© Catherine Poupart