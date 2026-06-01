Place aux jardins : Démo de danse, Place aux jardins, Arronville
Place aux jardins : Démo de danse, Place aux jardins, Arronville vendredi 5 juin 2026.
Place aux jardins : Démo de danse Vendredi 5 juin, 19h30 Place aux jardins Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Des passionnés se sont regroupés pour vous transporter entre Arronville et son Hameau.
Place aux jardins Place du Carrouge 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France
Circuit-démonstration de danse
© Arts Style Danse
À voir aussi à Arronville (Val-d'Oise)
- Visite du Jardin de la mode, Jardin de No Mad Gîte, Arronville 6 juin 2026
- Jardin de la sérénité, Jardin de la sérénité, Arronville 6 juin 2026
- Visite du jardin des défunts et des Saints, Paroisse du Sausseron, Arronville 6 juin 2026
- Découverte du Jardin des Apiculteurs, Jardin de l’apiculteur, Arronville 6 juin 2026
- Présentation du Jardin potager : Initiation à la découpe de légumes, Le Jardin Potager, Arronville 6 juin 2026