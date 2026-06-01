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Place aux jardins : Démo de danse, Place aux jardins, Arronville

Place aux jardins : Démo de danse, Place aux jardins, Arronville

Place aux jardins : Démo de danse, Place aux jardins, Arronville vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Place aux jardins

Adresse : Place du Carrouge 95810 Arronville

Ville : 95810 Arronville

Département : Val-d'Oise

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Place aux jardins : Démo de danse Vendredi 5 juin, 19h30 Place aux jardins Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Des passionnés se sont regroupés pour vous transporter entre Arronville et son Hameau.

Place aux jardins Place du Carrouge 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France
Circuit-démonstration de danse

© Arts Style Danse

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