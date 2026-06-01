Découverte du jardin et des œuvres de Marc Feist, artiste invité cette année., Maison-atelier de Daubigny, Auvers-sur-Oise

Découverte du jardin et des œuvres de Marc Feist, artiste invité cette année. 6 et 7 juin Maison-atelier de Daubigny Val-d’Oise

L’accès au jardin est libre durant cette manifestation. Il n’inclut pas la visite de la Maison-Atelier de Daubigny qui est possible moyennant le droit d’entrée habituel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Dans le déroulement de son parcours dans ce jardin, le visiteur pourra découvrir et s’attarder autour des œuvres de Marc Feist, un artiste qui mèle les couleurs dans des compositions harmonieuses.

Marc Feist est un artiste peintre autodidacte basé à Éragny‑sur‑Oise, membre de l’Académie des Arts, Sciences et Lettres et médaillé de Bronze en 2023 .

Il peint depuis plus de 28 ans exclusivement au couteau, créant des œuvres acryliques intuitives et énergétiques qui transforment les émotions en couleurs .

Ses tableaux ont été exposés au Carrousel du Louvre, à la Galerie Thuillier et dans de nombreux salons en France et à l’international.

L’accès au jardin est libre durant cette manifestation. Il n’inclut pas la visite de la Maison-Atelier de Daubigny qui est possible moyennant le droit d’entrée habituel.

Maison-atelier de Daubigny 61 Rue Daubigny, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France +33134480303 http://www.atelier-daubigny.com Peintre et graveur, Charles François Daubigny (1817-1878) est l’un des précurseurs de l’impressionnisme. C’est d’abord à Barbizon qu’il séjourne. Peintre de plein air, il aménage en 1857 son bateau, le « Botin », en atelier flottant sur la Seine et l’Oise pour être au cœur des paysages qui l’inspirent. Ces excursions le conduisent à Auvers-sur-Oise où il achète un terrain et fait construire en 1861 une maison-atelier qui devient le premier foyer artistique de la ville. Les murs des différentes pièces sont décorés par l’artiste, ses enfants Karl et Cécile et ses amis proches dont Camille Corot et Honoré Daumier. Il soutient les artistes de la nouvelle école ; Claude Monet, Camille Pissarro et Paul Cézanne s’invitent volontiers dans ces lieux. Gare d’Auvers-sur-Oise

Visite libre et exposition extérieure

©Michel Raskin et @Marc Feist