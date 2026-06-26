Découverte du Jardin Extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes
Découverte du Jardin Extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes mardi 25 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 10:00 – 11:30
Gratuit : non Tout public
Une balade dépaysante dans un univers végétal original, entre falaise et cascade. Une immersion pour découvrir l’histoire de ce jardin, ses plantes remarquables et son bassin naturel.???? Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature et Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier
Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/le-jardin-extraordinaire https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-jardin-extraordinaire-1
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