Découverte du jardin fleuri de Marie Ange Rumeau Lys de Vergnes Villeréal
Découverte du jardin fleuri de Marie Ange Rumeau Lys de Vergnes Villeréal samedi 13 juin 2026.
Villeréal
Découverte du jardin fleuri de Marie Ange Rumeau
Lys de Vergnes 7 Chemin de Vergnes Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot invite des jardiniers.ères passionné.es à ouvrir leur jardin pour partager et faire découvrir leur amour de la nature et leurs pratiques respectueuses de l’environnement.
Réservation obligatoire.
Organisé par le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot dans le cadre de la 14e édition de l’événement national “Bienvenue dans mon jardin au naturel”. Venez échanger avec des jardiniers.ères passionné.es qui vous feront découvrir leur amour de la nature et leurs pratiques respectueuses de l’environnement !
En se promenant dans le jardin de Marie-Ange, vous découvrirez de nombreuses fleurs aux couleurs et aux parfums variés. Pensé aux côtés d’un architecte paysagiste, son jardin s’organise en plusieurs espaces, invitant à la découverte de nombreuses plantes, en particulier les fleurs comestibles. Passionnée par leurs usages en cuisine, Marie-Ange les a longtemps mises à l’honneur dans les repas préparés pour ses hôtes.
Pensez à prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo.
Réservation obligatoire. .
Lys de Vergnes 7 Chemin de Vergnes Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr
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English : Découverte du jardin fleuri de Marie Ange Rumeau
The CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot invites passionate gardeners to open their gardens and share their love of nature and environmentally-friendly practices.
Reservations required.
L’événement Découverte du jardin fleuri de Marie Ange Rumeau Villeréal a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Bastides
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