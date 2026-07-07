Découverte du manoir de Praud : histoire et avenir d’une villégiature, Parc de Praud, Rezé

Informations pratiques

Découverte du manoir de Praud : histoire et avenir d’une villégiature Samedi 19 septembre, 17h00 Parc de Praud Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Au cœur du parc de Praud, le manoir emmuré depuis plus de trente ans recèle une longue histoire dont l’avenir reste encore à écrire !

Au cours d’une visite commentée, venez découvrir l’histoire de cet ancien domaine agricole devenu demeure de villégiature au 19e siècle avant d’être peu à peu délaissé…

Ce manoir va prochainement reprendre vie grâce à un projet de réhabilitation. La visite sera l’occasion pour les acteurs de ce projet de donner à voir les futurs possibles de cet édifice.

Durée : environ 45 min.

Organisé par les services Patrimoine et archives et Relations partenariales de la Ville de Rezé.

Cette animation, proposée pour les Journées du patrimoine, s’inscrit dans le cadre des visites de villégiature de la métropole nantaise. L’ensemble du programme autour de cette thématique est à retrouver sur Nantes Patrimonia.

Parc de Praud Rue de la Butte de Praud Rezé 44400 Ragon Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://patrimonia.nantes.fr/home.html »}] Installé au cœur de son parc, le manoir de Praud, aujourd’hui inoccupé, reste un édifice énigmatique.

Et pourtant cette bâtisse, entièrement reconstruite par l’architecte Joseph-Fleury Chenantais au 19e siècle, témoigne d’un passé prestigieux et d’une histoire marquée par la guerre. Accès : Bus 30 et C4 (La Carrée)

Au cœur du parc de Praud, le manoir emmuré depuis plus de trente ans recèle une longue histoire dont l’avenir reste encore à écrire !

© Ville de Rezé / Thierry Mézerette