Découverte du Mémorial National de la prison de Montluc, Mémorial de la prison de Montluc, Lyon

Informations pratiques

Découverte du Mémorial National de la prison de Montluc 19 et 20 septembre Mémorial de la prison de Montluc Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découverte de l’ancienne prison : tous les visiteurs bénéficient d’une introduction sur l’histoire de la prison de Montluc puis parcourent le site librement en déambulant dans de nombreux espaces. Le public peut accéder aux anciennes cellules, espaces d’hommage aux victimes des répressions et persécutions nazies, ainsi qu’à l’ancien quartier de détention des femmes, fermé en 2009, exceptionnellement ouvert à la visite pour les Journées européennes du patrimoine.

À l’heure de la disparition des derniers témoins, une projection rassemblant plusieurs extraits de témoignages d’internés de la prison de Montluc durant la Seconde Guerre mondiale est proposée en continu durant le week-end.

L’exposition temporaire « Entre ces murs, un chantier pour l’Histoire », photographies de Bertrand Pichène, à découvrir dans le bâtiment des ateliers récemment réhabilité, permet de saisir les enjeux de la préservation du site et les travaux de restauration qui s’y sont déroulés durant trois ans (2022-2025).

Mémorial de la prison de Montluc 4 Rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon, France Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478536041 https://www.memorial-montluc.fr https://www.instagram.com/memorialnationalprisonmontluc/ Construite en 1921, la prison de Montluc n’est réellement utilisée qu’à partir du début de la Seconde Guerre mondiale. Prison militaire du régime de Vichy de 1940 à 1943, elle est ensuite réquisitionnée par l’occupant nazi à partir de janvier 1943. Prison militaire de la Wehrmacht, Montluc passe rapidement sous le contrôle de la Gestapo et de Klaus Barbie. Lieu d’internement de près de 10 000 hommes, femmes et enfants durant l’occupation allemande, et notamment des enfants d’Izieu, de Jean Moulin et de Marc Bloch, la prison de Montluc est un lieu emblématique des politiques de répression allemandes et françaises dans la région de Lyon. Devenue prison civile à partir de 1947, elle fonctionne toujours avec le tribunal militaire de Lyon et accueille ses différents condamnés, notamment pendant la guerre d’indépendance algérienne. La prison ferme ses portes en tant que maison d’arrêt pour femmes en 2009 et devient en 2010 un haut lieu de la mémoire nationale ouvert au public. Métro : Ligne D – Arrêt Sans Souci. Tramway : T4 – Arrêt Manufacture-Montluc. Bus : Lignes C7, C25, 69 – Arrêt Manufacture-Montluc. Voiture et vélo : Stationnement rue Jeanne Hachette devant le Mémorial.

Découverte de l’ancienne prison : tous les visiteurs bénéficient d’une introduction sur l’histoire de la prison de Montluc puis parcourent le site librement en déambulant dans de nombreux espaces. Le…

© Mémorial National de la prison de Montluc – ONaCVG