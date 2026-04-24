Découverte du monde des abeilles, Lac Lamartine, Roques
Découverte du monde des abeilles, Lac Lamartine, Roques samedi 6 juin 2026.
Découverte du monde des abeilles Samedi 6 juin, 10h30 Lac Lamartine Haute-Garonne
Gratuit – réservation indispensable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Lac Lamartine lac lamartine Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]
Association Roques ta Ruche Visite des ruches au bord du lac Lamartine et découverte du métier d’apiculteur. abeille ruche
Le Moulin de Roques
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