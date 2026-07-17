Découverte du monument à Gambetta d’Aubé, Square Edouard Vaillant, Paris

Informations pratiques

Découverte du monument à Gambetta d’Aubé Dimanche 20 septembre, 10h00 Square Edouard Vaillant Paris

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:45:00+02:00

Le monument à Gambetta d’Aubé : histoire d’un monument déplacé de la cour Napoléon du Louvre au square Edouard-Vaillant.

La visite permettra de découvrir le monument à Gambetta d’Aubé qui a fait l’objet d’une restauration en juin 2025. Il s’agit d’un fragment, réinstallé en 1982 pour le centenaire de la mort de Gambetta, dont l’histoire matérielle témoigne bien de la fortune complexe des monuments parisiens.

Retrouvez le lien d’inscription pour cet évènement :

https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-decouverte-du-monument-a-gambetta-d-aube-113134

Square Edouard Vaillant Square Edouard Vaillant, Paris 20e Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-decouverte-du-monument-a-gambetta-d-aube-113134 »}] [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-decouverte-du-monument-a-gambetta-d-aube-113134 »}]

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