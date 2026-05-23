Auray

Découverte du Munz Floor, la fasciathérapie par le mouvement

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Libérez vos tensions musculaires, articulaires et nerveuses grâce à cette approche corporelle innovante basée sur des micro mouvements spiralés de la colonne vertébrale et une mobilisation des chaînes musculaires croisées. Lors de cet atelier, vous serez accompagnés d’Emilie Robert, coach sportive, qui vous guidera dans ce moment de détente profond. Nul besoin d’être sportif, ni souple pour y participer et profiter des bienfaits de la méthode. Veuillez apporter votre tapis.

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8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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L’événement Découverte du Munz Floor, la fasciathérapie par le mouvement Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon