Découverte du musée du Service de santé des armées, Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce, Paris

Découverte du musée du Service de santé des armées Samedi 23 mai, 19h00 Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Le musée du Service de santé des armées, situé dans l’ancienne abbaye royale du Val-de-Grâce (XVIIe), retrace l’histoire de la médecine militaire française. Il a été crée en 1916 afin de conserver les témoignages et avancées issues de la Première Guerre mondiale.

Les collections comprennent instruments médicaux, uniformes, moulages anatomiques, maquettes, peintures et objets de pharmacie anciens témoignant du rôle majeur du Service de santé des armées dans le soutien sanitaire des forces, depuis la relève des combattants jusqu’aux soins de suite et de réhabilitation. Différents conflits sont abordés : des batailles napoléonniennes aux opérations extérieures contemporaines, permettant d’appréhender les progrès de la médecine militaire jusqu’à nos jours et son impact dans la médecine civile.

Musée du service de santé des Armées du Val-de-Grâce 1 Place Alphonse Laveran, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France 0140515192 https://www.defense.gouv.fr/sante/musee-du-service-sante-armees Collection du matériel sanitaire (maquettes, modèle de moyens de transport des blessés. Section histoire : souvenirs de médecins militaires, autographes, vues anciennes des bâtiments, salle des uniformes, salles des pharmaciens militaires.

Visite libre

©museeSSA