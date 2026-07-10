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Découverte du Parc de la Chantrerie Parc de la Chantrerie Nantes
jeudi 13 août 2026 · Parc de la Chantrerie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 10:00 – 11:30
Gratuit : non Tout public
Envie d’une parenthèse nature ? Entre histoire, botanique et paysages, plongez dans l’âme du Parc de la Chantrerie, où chaque arbre a une histoire à raconter.???? Visite proposée par Enora Trottein, animatrice nature.
Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-de-la-chantrerie-1
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