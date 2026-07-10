Découverte du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 10:00 – 11:30

Gratuit : non Tout public

Une balade guidée dans un cadre paisible, entre allées ombragées et pelouses verdoyantes, ponctuée de découvertes sur le paysage et le patrimoine.???? Visite proposée par Cécile Ayhan Alexandre, animatrice nature.

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-des-oblates



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