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Découverte du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes
mardi 18 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 10:00 – 11:30
Gratuit : non Tout public
Une balade guidée dans un cadre paisible, entre allées ombragées et pelouses verdoyantes, ponctuée de découvertes sur le paysage et le patrimoine.???? Visite proposée par Cécile Ayhan Alexandre, animatrice nature.
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-des-oblates
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