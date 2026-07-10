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Découverte du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes

mardi 18 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes

Découverte du Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 10:00 – 11:30
Gratuit : non  Tout public 

Une balade guidée dans un cadre paisible, entre allées ombragées et pelouses verdoyantes, ponctuée de découvertes sur le paysage et le patrimoine.???? Visite proposée par Cécile Ayhan Alexandre, animatrice nature.

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-parc-des-oblates


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