Découverte du passage du manuscrit à l’imprimé à travers les collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Découverte du passage du manuscrit à l’imprimé à travers les collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale Mercredi 11 mars, 10h30 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Gratuit sur inscription

Dans le cadre de l’exposition « De la plume au texto, l’écrit du Moyen Âge à nos jours », la Bibliothèque municipale d’Angers vous fait découvrir le patrimoine écrit exceptionnel qu’elle conserve, comprenant entre autres près de 4000 manuscrits et 75 000 imprimés antérieurs à 1950.

Sophie Renaudin, responsable des collections patrimoniales de la Bibliothèque, vous présentera les évolutions engendrées par l’invention de l’imprimerie en 1450 et les différences entre les ouvrages manuscrits et imprimés.

Atelier animé par Sophie Renaudin, responsable des collections patrimoniales de la Bibliothèque municipale d’Angers manuscrit archives

« Œuvres du marquis de Villette », Charles-Michel de Villette. Livre imprimé sur papier réalisé à partir d’écorce de tilleul, Londres, 1786. Bibliothèque municipale d’Angers, Rés. BL 1374