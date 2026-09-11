Découverte du patrimoine historique des locaux de la Bourse du Travail avec Yannis COSMAS, historien de l’art., La Bourse du travail, Lyon

Informations pratiques

Découverte du patrimoine historique des locaux de la Bourse du Travail avec Yannis COSMAS, historien de l’art. Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 La Bourse du travail Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fresques rue de crequi, salle Atruim et salle de spectacle Bourse du Travail

Visite commentée par Mr Cosmas Yannis, Historien d’art, de la fresque rue de créqui, des differentes fresques de la salle de l’Atruim et de la fresque de la salle de Spectacle.

Deux créneaux le samedi 19 septembre : 10H00-11h00 et 11h00-12h00

il est recommandé de s’inscrire, mais les personnes non inscrites seront acceptés dans la limite des places disponibles.

La Bourse du travail Place Guichard, 69003 Lyon, France Lyon 69003 3rd Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472103030 https://www.bourse-du-travail.com [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/Y5DSaj »}] Bourse du travail construite de 1929 à 1936 par Charles Meysson, architecte en chef de la ville de Lyon. La grande mosaïque extérieure de la rue de Créqui, mise en place en 1934 par 35 mosaïstes, est l’œuvre du peintre Fernand Fargeot. Elle représente “la ville embellie par le travail”, on y reconnaît les figures de l’architecte Meysson et du maire Edouard Herriot. La décoration intérieure de l’édifice, réalisée en 1936, est due à une douzaine d’artistes lyonnais. Elle comporte des panneaux en simili-plâtre et de grands tableaux, dont certains relèvent du “réalisme socialiste”. La grande salle de spectacle a été modifiée en 1971, supprimant le plafond lumineux d’origine. Métro : Station Place Guichard (55 m). Station Guillotière (537 m). Tramway : Station Palais de Justice – Mairie du 3e (186 m). Station de tramway Saxe-Préfecture (208 m). Parking : Parc Bonniel-Servient (104 m), 183, Rue de Créqui. Parc Part-Dieu C. Cial (243 m), Rue de Servient. Gare : Station Gare Part-Dieu Vivier Merle (833 m). Gare de la Part-Dieu (938 m).

Fresques rue de crequi, salle Atruim et salle de spectacle Bourse du Travail

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