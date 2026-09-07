Découverte du patrimoine naturel de Noirlac, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Découverte du patrimoine naturel de Noirlac 19 et 20 septembre Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le patrimoine naturel est à l’honneur avec cette visite de l’Espace Naturel Sensible du bocage de Noirlac qui vous emmènera jusqu’au lac de Virlay. Une occasion de découvrir ce paysage préservé ainsi que la richesse de sa faune et de sa flore, et le lien qui les unient aux autres sites naturels voisins.

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Quelques moines venus de Clairvaux posent les premières pierres de l’abbaye en 1150. Témoin de l’apparition du style gothique dans la région, Noirlac connait son apogée au XIIIe siècle, puis une longue période de déclin des vocations tout en gardant un rôle économique important. Vendue en tant que bien national à la Révolution, transformée en manufacture de porcelaine au XIXe siècle, elle est acquise en 1909 par le Département du Cher qui la restaure entièrement.

Aujourd’hui, elle offre à ses visiteurs la pureté de son architecture et la sérénité de sa pierre blonde, révélées par la lumière filtrant des vitraux contemporains créés par Jean-Pierre Raynaud. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Le patrimoine naturel est à l’honneur avec cette visite de l’Espace Naturel Sensible du bocage de Noirlac qui vous emmènera jusqu’au lac de Virlay. Une occasion de découvrir ce paysage préservé ainsi…

© Pierre Planchenault