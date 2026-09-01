Informations pratiques

Bruère-Allichamps

Loto de l’E.S. Moulon Pétanque

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Organisé par l’E.S. Moulon Pétanque et animé par Alain

Plusieurs options proposées du simple carton au lot de cartons et formules avec cartons et parties spéciales pour tenter sa chance. Buvette et petite restauration sur place. réservation par SMS au 06 22 03 57 24 .

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24

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English :

Organized by E.S. Moulon Pétanque and led by Alain

L’événement Loto de l’E.S. Moulon Pétanque Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE