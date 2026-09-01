Loto de l’E.S. Moulon Pétanque Bruère-Allichamps
mercredi 16 septembre 2026 · Bruère-Allichamps
Informations pratiques
Bruère-Allichamps
Loto de l’E.S. Moulon Pétanque
Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Organisé par l’E.S. Moulon Pétanque et animé par Alain
Plusieurs options proposées du simple carton au lot de cartons et formules avec cartons et parties spéciales pour tenter sa chance. Buvette et petite restauration sur place. réservation par SMS au 06 22 03 57 24 .
Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24
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English :
Organized by E.S. Moulon Pétanque and led by Alain
L’événement Loto de l’E.S. Moulon Pétanque Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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