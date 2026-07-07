Découverte du pigment rose et aquarelle Les ateliers de l’été Place de L Hôtel de ville Saint-Calais
jeudi 16 juillet 2026 · Place de L Hôtel de ville · Saint-Calais
Informations pratiques
Saint-Calais
Découverte du pigment rose et aquarelle Les ateliers de l’été
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Découverte du pigment rose et fabrication d’une carte à l’aquarelle, animé par Julia R.
Découverte du pigment rose et fabrication d’une carte à l’aquarelle, animé par Julia R.
Dès 9 ans.
Gratuit
sur inscription service.culturel@saint-calais.fr .
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr
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English :
Discovering the pink pigment and making a watercolor card, led by Julia R.
L’événement Découverte du pigment rose et aquarelle Les ateliers de l’été Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72
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