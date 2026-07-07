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AGENDA · Saint-Calais

Découverte du pigment rose et aquarelle Les ateliers de l’été Place de L Hôtel de ville Saint-Calais

jeudi 16 juillet 2026 · Place de L Hôtel de ville · Saint-Calais

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de L Hôtel de ville
Adresse
Centre culturel
Ville
72120 Saint-Calais
Département
Sarthe
Tarif

Saint-Calais

Découverte du pigment rose et aquarelle Les ateliers de l’été

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Découverte du pigment rose et fabrication d’une carte à l’aquarelle, animé par Julia R.
Découverte du pigment rose et fabrication d’une carte à l’aquarelle, animé par Julia R.
Dès 9 ans.
Gratuit
sur inscription service.culturel@saint-calais.fr   .

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire   service.culturel@saint-calais.fr

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English :

Discovering the pink pigment and making a watercolor card, led by Julia R.

L’événement Découverte du pigment rose et aquarelle Les ateliers de l’été Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72

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