Découverte du pigment rose et aquarelle Les ateliers de l’été Place de L Hôtel de ville Saint-Calais

jeudi 16 juillet 2026 · Place de L Hôtel de ville · Saint-Calais

Informations pratiques

Saint-Calais

Découverte du pigment rose et aquarelle Les ateliers de l’été

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Découverte du pigment rose et fabrication d’une carte à l’aquarelle, animé par Julia R.

Découverte du pigment rose et fabrication d’une carte à l’aquarelle, animé par Julia R.

Dès 9 ans.

Gratuit

sur inscription service.culturel@saint-calais.fr .

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

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English :

Discovering the pink pigment and making a watercolor card, led by Julia R.

L’événement Découverte du pigment rose et aquarelle Les ateliers de l’été Saint-Calais a été mis à jour le 2026-07-02 par CDT72