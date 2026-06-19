Fête nationale Saint-Calais

Informations pratiques

Saint-Calais

Fête nationale

Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Découvrez le programme de la Fête nationale à Saint-Calais ! Les festivités débutent lundi 13 juillet, à 19h avec un bal populaire, buvette et restauration sur place. Le mardi 14 juillet, la cérémonie officielle débute à partir de 10h45.

Programme du Lundi 13 juillet

• 19h 01h Bal populaire avec l’Orchestre David RIVIERE (3 musciens).

Restauration et buvette organisée par la Brasserie La Banque

(réservation conseillée au 02 43 35 35 50)

MENU À 17 €

– Kir ou soft

– Moules/frites ou

– Cuisse de poulet rôti/frites

– Tarte Normande

• 21h30 Distribution de bâtons lumineux et Retraite aux flambeaux avec la Batterie Fanfare

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Programme du mardi 14 juillet

• 10h45 Rassemblement des Pompiers Devant les Halles

• 11h00 Rassemblement des personnalités et de la Batterie Fanfare de Saint-Calais et levée des couleurs Parc de la mairie, rue Amédée Savidan

• 11h10 Départ du défilé

• 11h30 Dépôt de gerbe au Monuments aux Morts

• 11h45 Vin d’honneur Halle aux grains

• 12h45 Banquet Salle de la maladrerie (servi par la Brasserie La Banque 35€/personne) (inscription en Mairie avant le 3 juillet)

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Cette année, pas de feu d’artifice pour la Fête nationale il sera tiré le samedi 5 septembre, à l’occasion de la 396è Fête du Chausson aux Pommes ! .

Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Check out the program for the National Holiday in Saint-Calais! The festivities begin on Monday, July 13, at 7:00 p.m. with a community dance, a refreshment stand, and food available on site. On Tuesday, July 14, the official ceremony begins at 10:45 a.m.

L’événement Fête nationale Saint-Calais a été mis à jour le 2026-06-19 par CDT72