Découverte du régiment le plus populaire des Landes ! Musée du 34e Régiment d’Infanterie Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Découverte du régiment le plus populaire des Landes !

Musée du 34e Régiment d’Infanterie 495, avenue du Maréchal Foch Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visitez librement le musée, ou suivez une visite guidée, et découvrez l’histoire d’un vieux régiment d’infanterie, créé en 1625 et installé à Mont-de-Marsan en 1876.

Plongée dans l’histoire militaire à Mont-de-Marsan

Visitez librement le musée ou profitez d’une visite guidée pour découvrir l’histoire d’un prestigieux régiment d’infanterie, créé en 1625 et installé à Mont-de-Marsan depuis 1876.

À 15h30 et 17h (samedi et dimanche) Visite guidée de la caserne Bosquet sur l’architecture militaire du XIXe siècle

Durée 1h Sans inscription .

Musée du 34e Régiment d’Infanterie 495, avenue du Maréchal Foch Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 80 07

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English : Découverte du régiment le plus populaire des Landes !

L’événement Découverte du régiment le plus populaire des Landes ! Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan