Découverte du rempart gallo-romain du IIIème siècle, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique · Toulouse
Informations pratiques
Découverte du rempart gallo-romain du IIIème siècle Samedi 19 septembre, 15h00 Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découverte du rempart gallo-romain du IIIe siècle et de ses collections attenantes.
Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique 31 rue de la Fonderie, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.ict-toulouse.fr Découverte du rempart gallo-Romain du IIIème siècle. Proche quartier des Carmes.
Découverte du remaprt gallo-romain du IIIeme siècle et de ses collections attenantes.
©ict
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