Découverte du rempart gallo-romain du IIIème siècle, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse

Informations pratiques

Découverte du rempart gallo-romain du IIIème siècle Samedi 19 septembre, 15h00 Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découverte du rempart gallo-romain du IIIe siècle et de ses collections attenantes.

Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique 31 rue de la Fonderie, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.ict-toulouse.fr Découverte du rempart gallo-Romain du IIIème siècle. Proche quartier des Carmes.

Découverte du remaprt gallo-romain du IIIeme siècle et de ses collections attenantes.

©ict