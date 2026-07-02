UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Découverte du rempart gallo-romain du IIIème siècle, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique · Toulouse

Découverte du rempart gallo-romain du IIIème siècle, Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique
Adresse
31 rue de la Fonderie, 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Découverte du rempart gallo-romain du IIIème siècle Samedi 19 septembre, 15h00 Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découverte du rempart gallo-romain du IIIe siècle et de ses collections attenantes.

Espace muséographique Georges Baccrabère, institut catholique 31 rue de la Fonderie, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.ict-toulouse.fr Découverte du rempart gallo-Romain du IIIème siècle. Proche quartier des Carmes.
Découverte du remaprt gallo-romain du IIIeme siècle et de ses collections attenantes.

©ict

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)