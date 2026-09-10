Découverte du savonnier d’Amérique, JARDIN DE BALATA, Fort-de-France

Informations pratiques

Découverte du savonnier d’Amérique Samedi 19 septembre, 13h00 JARDIN DE BALATA Martinique

Atelier gratuit – Tout public à partir de 5 ans

Le billet d’entrée au Jardin n’est pas inclus.

Places limitées – Réservation obligatoire via notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Partez à la découverte du savonnier d’Amérique, une plante menacée et aujourd’hui méconnue, aux étonnantes propriétés nettoyantes naturelles.

À travers des expériences ludiques, les participants découvriront ses usages et testeront ses propriétés pour le nettoyage des mains et des tissus.

L’atelier se terminera par le semis d’une graine de savonnier dans un pot, que chacun pourra emporter chez soi et faire grandir.

Une façon originale de découvrir, transmettre et contribuer à la préservation de notre patrimoine végétal et de la biodiversité.

JARDIN DE BALATA 10 km route de balata 97234 fort de france Fort-de-France 97234 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.jardindebalata.fr/horaires-et-animations »}]

Partez à la découverte du savonnier d’Amérique, une plante menacée et aujourd’hui méconnue, aux étonnantes propriétés nettoyantes naturelles.

©jardindebalata