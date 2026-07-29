Découverte du Tennis de Table Viens jouer avec un(e) ami(e) ! Skatepark La Manu Châtellerault
samedi 29 août 2026 · Skatepark La Manu · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Découverte du Tennis de Table Viens jouer avec un(e) ami(e) !
Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Gratuit.
Ouvert aux licencié(e)s du Club et aux non licencié(e)s de 7 à 16 ans.
De 14h à 18h à la salle de la Manu en face du skate park, porte A, 2ème étage. .
Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 59 astt.chatellerault@gmail.com
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English : Découverte du Tennis de Table Viens jouer avec un(e) ami(e) !
L’événement Découverte du Tennis de Table Viens jouer avec un(e) ami(e) ! Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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