Découverte du Tennis de Table Viens jouer avec un(e) ami(e) ! Skatepark La Manu Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Découverte du Tennis de Table Viens jouer avec un(e) ami(e) !

Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Gratuit.

Ouvert aux licencié(e)s du Club et aux non licencié(e)s de 7 à 16 ans.

De 14h à 18h à la salle de la Manu en face du skate park, porte A, 2ème étage. .

Skatepark La Manu Place Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 59 astt.chatellerault@gmail.com

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English : Découverte du Tennis de Table Viens jouer avec un(e) ami(e) !

L’événement Découverte du Tennis de Table Viens jouer avec un(e) ami(e) ! Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne