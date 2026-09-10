Découverte du Théâtre de la Manufacture, Théâtre de la Manufacture, Nancy

Informations pratiques

Découverte du Théâtre de la Manufacture 19 et 20 septembre Théâtre de la Manufacture Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion de ces journées, le théâtre ouvre ses portes sur son histoire et ses métiers pour vous faire découvrir l’envers du décor et aller à la rencontre des métiers du spectacle.

Samedi 19 septembre :

11h : visite du site de la Manufacture, ancienne manufacture des tabacs, avec le réseau Bibliothèques de Nancy

durée 1h.

14h : Découverte d’un spectacle en cours de création, avec Anne Barbot et l’équipe du spectacle Le Ventre de Paris

durée 45 min.

15h : speed dating des métiers du théâtre

durée 15 min.

15h45 : visite ludique du théâtre et de ses coulisses, en famille à partir de 8 ans

durée 1h.

De 16h à 18h : mini-présentations décalées de la saison 26-27

durée 20 min.

Dimanche 20 septembre :

11h : représentation du spectacle Histoires de placard ou comment faire un exposé qui déchire sur l’histoire du théâtre de Sacha Vilmar,

durée 1h, à partir de 13 ans.

14h : speed dating des métiers du théâtre

durée 15 min.

14h30 : représentation de Histoires de placard ou comment faire un exposé qui déchire sur l’histoire du théâtre de Sacha Vilmar

durée 1h, à partir de 13 ans.

15h45 : visite ludique du théâtre et de ses coulisses, en famille à partir de 8 ans

durée 1h.

16h : visite du site de la Manufacture, ancienne manufacture des tabacs, avec le réseau Bibliothèques de Nancy

durée 1h.

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383374242 https://www.theatre-manufacture.fr Le Théâtre de la Manufacture est une salle de théâtre située à Nancy, dans l’ancienne manufacture des tabacs, et disposant du label de Centre dramatique national (CDN). implanté en mai 1986 par Henri Degoutin sous le nom de « Comédie de Lorraine », il est dirigé par Anne Delbée de 1987 à 1991, Charles Tordjman de 1992 à 2010, Michel Didym de 2010 à 2021.

Depuis le 1er janvier 2021, il est dirigé par la metteuse en scène Julia Vidit.

À l’occasion de ces journées, le théâtre ouvre ses portes sur son histoire et ses métiers pour vous faire découvrir l’envers du décor et aller à la rencontre des métiers du spectacle.

©Fortuno Busca