Découverte du toit-terrasse : un point de vue imprenable !, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

Informations pratiques

Découverte du toit-terrasse : un point de vue imprenable ! 19 et 20 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Inscription sur place, le jour même 15 minutes avant la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis les terrasses de la Cité de l’architecture et du patrimoine, habituellement inaccessibles, venez admirer des monuments emblématiques de la capitale d’une manière inédite !

Nos médiateurs.trices vous accompagnent dans cette découverte.

https://www.citedelarchitecture.fr/fr

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L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser…

La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D !

Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles.

Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité.

L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr

Visite commentée du toit-terrasse

© Frédéric Michot