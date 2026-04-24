Découverte du vélo électrique Narbonne accessoires Naintré

Naintré

Découverte du vélo électrique

Narbonne accessoires 10 rue Chambourdon Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-05-07 11:30:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-12

Découvrez le vélo électrique autour de Naintré et du Lac de St-Cyr en compagnie de Narbonne Accessoires. Après une balade autour du lac suivie d’un pique-nique, échangez sur vos impressions au magasin.

Inscription obligatoire en magasin

Réservé aux adultes, port du casque et bouteille d’eau recommandés .

Narbonne accessoires 10 rue Chambourdon Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 38 10

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English : Découverte du vélo électrique

L’événement Découverte du vélo électrique Naintré a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne