Découverte du vélo électrique Narbonne accessoires Naintré
Découverte du vélo électrique Narbonne accessoires Naintré jeudi 7 mai 2026.
Naintré
Découverte du vélo électrique
Narbonne accessoires 10 rue Chambourdon Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:00:00
fin : 2026-05-07 11:30:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-12
Découvrez le vélo électrique autour de Naintré et du Lac de St-Cyr en compagnie de Narbonne Accessoires. Après une balade autour du lac suivie d’un pique-nique, échangez sur vos impressions au magasin.
Inscription obligatoire en magasin
Réservé aux adultes, port du casque et bouteille d’eau recommandés .
Narbonne accessoires 10 rue Chambourdon Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 38 10
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English : Découverte du vélo électrique
L’événement Découverte du vélo électrique Naintré a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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