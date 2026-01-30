Concours de puzzle de la MJC ! Salle du Riveau Naintré

Concours de puzzle de la MJC !

Salle du Riveau Rue de Chédeville Naintré Vienne

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Quel que soit votre niveau, relevez le défi et participez au concours de puzzle de la MJC !

Matin duo 1 adulte + 1 enfant (moins de 10 ans) ou duo 2 enfants (moins de 12 ans)

Après-midi en simultané, duo amateur ou duo expert

Repartez avec le puzzle du concours… et peut-être une récompense, pour les duos les plus rapides !

Inscriptions jusqu’au 22 avril [https://www.helloasso.com/associations/mjc-jean-paul-robin/evenements/concours-de-puzzle](https://www.helloasso.com/associations/mjc-jean-paul-robin/evenements/concours-de-puzzle) .

Salle du Riveau Rue de Chédeville Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr

