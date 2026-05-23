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PASCAL MARY Naintré

PASCAL MARY Naintré

PASCAL MARY Naintré vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 10 rue Denis Papin

Ville : 86530 Naintré

Département : Vienne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Naintré

PASCAL MARY

10 rue Denis Papin Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Venez partager un moment musical convivial dans une ambiance chaleureuse et intimiste   .

10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 33 02 11 

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English : PASCAL MARY

L’événement PASCAL MARY Naintré a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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