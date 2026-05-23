Naintré

PASCAL MARY

10 rue Denis Papin Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Venez partager un moment musical convivial dans une ambiance chaleureuse et intimiste .

10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 33 02 11

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English : PASCAL MARY

L’événement PASCAL MARY Naintré a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne