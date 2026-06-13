Mosaïque l’art de casser la vaisselle La Recyclerie Naintré
Mosaïque l’art de casser la vaisselle La Recyclerie Naintré mardi 7 juillet 2026.
Naintré
Mosaïque l’art de casser la vaisselle
La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Envie de donner une seconde vie à de la vaisselle cassée ou chinée ? Venez découvrir l’art de la mosaïque lors d’un atelier créatif. Armés de petits marteaux et de tessons colorés, petits et grands apprendront à composer des motifs uniques en assemblant des fragments de faïence récupérée. Pas besoin d’être artiste la mosaïque, c’est avant tout de la patience, de la couleur et beaucoup de plaisir ! Rendez-vous pour un moment de création, de partage et de récup’ artistique. .
La Recyclerie 10 rue Denis Papin Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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English : Mosaïque l’art de casser la vaisselle
L’événement Mosaïque l’art de casser la vaisselle Naintré a été mis à jour le 2026-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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